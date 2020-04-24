Чемпион мира по кайтсерфингу Петр Тюшкевич переболел коронавирусом в больнице в Коммунарке. В интервью «СЭ» он рассказал, как проходит восстановление после болезни.

— Многие считают: подумаешь, полежу пять дней, переболею, и все, — отметил Тюшкевич. — И я, как спортсмен, тоже на это надеялся, и рассчитывал вернуться к занятиям. Но надо понимать, что на этом история не заканчивается. Пик длится примерно 5-7 дней — то самое время, когда вы лежите, температура за 39, все тело ломит. Плюс у некоторых начинается двусторонняя пневмония, которая сопровождается проблемами с дыханием и с легкими. Но это проходит. А вот последующее восстановление, как мне кажется, даже труднее.

Например, у многих пропадает обоняние — они не чувствуют запахов и вкуса еды. И это может длиться пару недель. У других внезапно поднимается пульс, начинается тахикардия. У меня после любых физических нагрузок начинает сильно болеть горло. Любое передвижение сопровождается слабостью. То есть тренироваться я до сих пор не могу. А с момента моей выписки прошло уже почти три недели. Врачи пока до конца не понимают, почему именно это происходит и, к сожалению, не знают, сколько это будет продолжаться. Влияние нового вируса на организм до конца еще не исследовали. И по нам как раз сейчас смотрят, на что влияет болезнь. (Мария Маркова)

Полностью интервью Петра Тюшкевича — на сайте «СЭ»