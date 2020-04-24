Чемпион мира по кайтсерфингу Петр Тюшкевич выздоровел после заражения коронавирусом. Лечение он проходил в больнице в Коммунарке.

— В больнице вы начали вести дневники в сториз своего Instagram. С юмором подошли к вопросу.

— Просто в больнице очень много свободного времени. И чего грустить — лежишь себе и лежишь. А если честно — я спортсмен, блогером никогда не был, и, наоборот, всю жизнь старался как можно дальше находится от всего этого. И когда заболел, не собирался никому об этом сообщать. Ну, бывает. Что тут такого? Обычно я такие фотографии не вешаю в интернет. Но тут просто решил предупредить друзей, с которыми близко общаюсь. Я против паники, которую сейчас порой наводят на ТВ. Но все-таки болезнь есть, и она протекает нелегко, особенно у взрослых. Для этого я и опубликовал пост. И тут понеслось...

Мне стали приходить по пять тысяч вопросов в день. Люди просили по симптомам определить, коронавирус у них или нет, спрашивали, какие им препараты пить. А еще некоторые уверяли, что мне заплатили, чтобы я полежал в больнице и все это освещал. Причем таких было очень много.

— Не могу представить сумму, за которую можно пойти полежать в инфекционное отделение.

— В шутку некоторым писал, что за 16 тысяч рублей. Думаю, на такую немногие согласятся. А если серьезно, то я освещал все, чтобы люди видели — я действительно болею, опасность есть, нужно быть осторожным. И все время повторял людям, что заболевание, может, и не смертельное, но опасное. Особенно для тех, у кого уже есть проблемы со здоровьем.

— Видела у вас в комментариях даже хейтеров, которые писали что-то в духе: «Покажи анализы, рентген» и так далее.

— Таких людей была целая куча. Причем я уже дома, а хейтеры все продолжают писать. Требуют, чтобы я прислал им фото разных документов, с печатями и подписями врачей, и все такое. Кто-то считает, что все это вселенский заговор. В комментариях разворачиваются целые баталии. (Мария Маркова)

Полностью интервью Петра Тюшкевича — на сайте «СЭ»