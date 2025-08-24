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24 августа 2025, 00:35

Спасательный вертолет потерпел крушение при попытке добраться до российской альпинистки Наговициной

Евгений Козинов
Корреспондент
Фото Global Look Press

Руководитель первой организованной спасательной экспедиции Александр Семенов рассказал о крушении вертолета со спасательной группой при попытке добраться до российской альпинистки Натальи Наговициной.

«При попытке приземления на высоте 4,9 тысячи метров, примерно, из-за погодных условий, из-за состояния снежного покрова, к сожалению, наш борт потерпел жесткую посадку, проще говоря, мы упали», — приводит РЕН ТВ слова Семенова.

По его словам, находившиеся в вертолете спасатели получили травмы, но помогли двум альпинистам из группы Наговициной спуститься.

Также он отметил, что россиянка сорвалась на самом опасном месте, которое называется Нож.

«Это острый гребень, падение с которого в левую либо в правую сторону грозит падением на двухкилометровую высоту. Это очень опасно», — уточнил он.

Вертолет Ми-8.«Проще говоря, мы упали». Руководитель группы рассказал о жесткой посадке вертолета, спасавшего Наговицину

12 августа российская альпинистка при спуске с пика Победы получила перелом ноги и застряла на высоте 7140 метров. Последняя попытка добраться до спортсменки не увенчалась успехом из-за снежной бури, которая застала группу спасателей на высоте 6100 метров.

Ранее начальник базового лагеря Южный Иныльчек на пике Победы Дмитрий Греков заявил, что доставить российскую альпинистку с такой высоты невозможно. По его словам, вытащить спортсменку можно только вертолетом, а таких вертолетов в Киргизии нет.

Источник: РЕН ТВ
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Наталья Наговицина
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