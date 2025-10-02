Экстремальные
Сегодня, 14:25

Спасатель Киселев считает, что предсмертная записка Наговициной может не сохраниться

Павел Лопатко

Спасатель и преподаватель «Центральной школы инструкторов альпинизма» Денис Киселев прокомментировал информацию о том, что застрявшая на пике Победы российская альпинистка Наталья Наговицина могла оставить предсмертную записку.

«Письмо вполне может быть. Другой вопрос, где оно будет лежать. Если Наталья осталась в палатке, то горные ветра просто унесут эту записку из палатки. Если она убрала ее куда-то глубже, в одежду, то, может, она сохранится к моменту возможной эвакуации», — цитируют Киселева «Аргументы и факты».

По словам специалиста, многие альпинисты, которые оказывались в безвыходной ситуации, оставляли такие записки или записывали прощальные видео.

2 сентября телеведущая Виктория Боня сообщила о гибели Наговициной после запуска дрона на пик Победы. Позже Федерация альпинистов Киргизии объявила о прекращении операции по спасению Наговициной.

Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин позднее отметил, что смерть можно будет констатировать только после обнаружения тела.

12 августа 47-летняя Наговицина при спуске с вершины в Киргизии сломала ногу и застряла на высоте около 7200 метров. Ее пытались спасти другие альпинисты, но их попытка не увенчалась успехом, один из альпинистов погиб. Позднее поиски россиянки были остановлены из-за погодных условий.

Источник: «Аргументы и факты»
Наталья Наговицина
