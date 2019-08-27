В 77 лет скончался главный тренер сборной России по скалолазанию Юрий Скурлатов, сообщается на сайте Федерации скалолазания России (ФСР).

Отмечается, что специалист умер в ночь с 23 на 24 августа. Прощание с ним пройдет во вторник в Москве.

— Федерация скалолазания России и тренерский совет ФСР понесли невосполнимую утрату в связи с уходом из жизни главного тренера сборной России по скалолазанию Юрия Ивановича Скурлатова, — говорится в сообщении ФСР. — Человека, который десятилетиями беззаветно служил развитию скалолазания в нашей стране и прежде всего развитию его как спорта высших достижений, человека, который внес огромный вклад в развитие мирового скалолазания, в том числе в становлении скалолазания олимпийского.

Скурлатов занимал пост главного тренера сборной России с 2007 года. Также специались являлся почетным членом Международной федерации спортивного скалолазанию (IFSC) и членом совета Международного союза альпинистских ассоциаций (UIAA).