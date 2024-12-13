Ски-альпинистка Прохорова получила лицензию для участия в международных стартах

Россиянка Варвара Прохорова получила лицензию Международной федерации лыжного альпинизма (ISMF), дающую право выступать в турнирах под эгидой организации, сообщает ТАСС.

Еще 21 российский ски-альпинист находится в стадии получения лицензий. Спортсмены ожидают одобрения заявки международной федерации.

33-летняя Прохорова станет единственной российской спортсменкой, кто выступит на стартующем в субботу этапе Кубка мира, на котором можно будет отобраться на Олимпиаду-2026. Этап Кубка мира в Куршевеле стартует 13 декабря.