SHOT: российская альпинистка Наговицина погибла на пике Победы

Российская альпинистка Наталья Наговицина, которая после травмы застряла на пике Победы в Киргизии, погибла, сообщает Telegram-канал SHOT.

Тело 47-летней россиянки смогут забрать с высоты около 7000 метров после нормализации погодных условий для полета вертолета. При этом группу для эвакуации тела итальянца, спасавшего россиянку, отозвали с высоты 4500 метров.

Наговицина в течение 11 дней была без еды и воды под скалой «Птица», температура воздуха составляла -26 градусов, у альпинистки были горелка, спальный мешок и рваная палатка.

12 августа Наговицина сломала ногу при спуске с пика Победы и с того момента ждала помощи на высоте около 7000 метров. 13 августа россиянку пытались эвакуировать двое иностранных альпинистов, однако в условиях плохой погоды спасательную операцию пришлось прервать.