Российский ски-альпинист Филиппов — о нейтральном статусе: «Все и так знают, откуда мы»

Российский ски-альпинист Никита Филиппов в интервью «СЭ» рассказал, где взял деньги для подачи заявки на нейтральный статус и ответил на вопрос о своем отношении к нейтральному статусу.

— Пять тысяч евро на оплату заявки где взял?

— Это мои личные деньги: потратил почти все призовые, все, что было. Перевод сделал через друга, у которого есть счет в казахстанском банке. Все нормально дошло.

— Как воспринимал публичные высказывания в адрес нейтралов? Весной и летом они были еще порой довольно жесткими.

— Сомнений не было. Как только узнал, что можно получить статус, то понял, что буду подаваться. Не смутила даже сумма, готов был отдать все, что есть. Моя мечта — выиграть Олимпиаду, и когда есть мечта — ничто ей не помешает, даже такие высказывания. Главное, что меня поддерживают моя семья и друзья, и я сам не против выступать в нейтральном статусе. Тем более что все и так знают, откуда мы.

— Точно знают?

— Конечно. Все в курсе, откуда ребята, у которых нет флага напротив фамилии. Как по мне — это еще больше привлекает внимание к атлету. Международная федерация сказала, что они стараются нас максимально защитить, потому что мы спортсмены, которые хотят выступать с лучшими.