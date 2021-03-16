Российский фридайвер установил рекорд Гиннесса, нырнув на 80 метров

Российский фридайвер Алексей Молчанов установил рекорд Гиннесса, погрузившись на глубину 80 м, информирует пресс-служба Федерации фридайвинга. Это произошло на озере Байкал, а спортсмен погружался под лед.

«Сегодня в Змеиной Бухте Ольхонского района знаменитый фридайвер Алексей Молчанов установил новый рекорд Гиннесса — спортсмен погрузился на глубину 80 м в моноласте под толщей байкальского льда. Новый рекорд стал 20-м в личной копилке 14-кратного чемпиона мира и президента ассоциации фридайверов «Федерация фридайвинга», — говорится в сообщении.

Прежний рекорд принадлежал австралийцу Анту Уильямсу. В 2019 году он погрузился под лед на 75 м в Норвегии.

В 2018 году 34-летний Молчанов нырнул на 130 м на соревнованиях на Багамских островах. Это также является мировым рекордом по погружению в моноласте в теплых водах.

Кроме того, Молчанову принадлежит еще один рекорд Гиннеса — в 2020 году он проплыл под льдом Амерьевского доломитового карьера 180 м в моноласте.