Российский чемпион мира по кайтсерфингу заразился коронавирусом

Чемпион мира по кайтсерфингу-2009 Петр Тюшкевич рассказал, что заразился коронавирусом.

«Заболел, в общем, короновирусом. Лежу в инфекционке. Теперь вы знаете этого счастливчика, одного из официальных 50 случаев заражения по России. Но не переживайте: врачи сказали, так как у меня еще много туалетной бумаги, то я выздоровею! Паники нет, но на самом деле старайтесь поменьше ходить в людные места и посидите дома, потому что вы точно не хотите им заразиться!», — написал Тюшкевич в Instagram.

По данным на 15 марта всего коронавирусом заразились 156 тысяч человек, из них умерли 5819, выздоровели более 72 тысяч. В России официально зарегистрировано 59 случаев заболевания.