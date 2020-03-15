Российский чемпион мира по кайтсерфингу заразился коронавирусом
Чемпион мира по кайтсерфингу-2009 Петр Тюшкевич рассказал, что заразился коронавирусом.
«Заболел, в общем, короновирусом. Лежу в инфекционке. Теперь вы знаете этого счастливчика, одного из официальных 50 случаев заражения по России. Но не переживайте: врачи сказали, так как у меня еще много туалетной бумаги, то я выздоровею! Паники нет, но на самом деле старайтесь поменьше ходить в людные места и посидите дома, потому что вы точно не хотите им заразиться!», — написал Тюшкевич в Instagram.
По данным на 15 марта всего коронавирусом заразились 156 тысяч человек, из них умерли 5819, выздоровели более 72 тысяч. В России официально зарегистрировано 59 случаев заболевания.
Заболел в общем короновирусом) лежу в инфекционке. теперь вы знаете этого счастливчика, одного из официальных 50 случаев заражения по России?? но не переживайте врачи сказали, так как у меня еще много туалетной бумаги, то я выздоровею?????? Паники нет, но на самом деле старайтесь ПОМЕНЬШЕ ХОДИТЬ В ЛЮДНЫЕ МЕСТА И ПОСИДИТЕ ДОМА, потому что вы точно НЕ хотите им заразиться)