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24 октября 2025, 11:59

Российские альпинисты застряли на вершине горы в Непале

Анастасия Пилипенко

Пятеро российских альпинистов уже несколько дней не могут спуститься с вершины Манаслу в Непале, сообщает Telegram-канал Shot.

Высота горы — 8163 метра. По данным источника, 22 октября группа альпинистов под предводительством Андрея Васильева достигла вершины Манаслу. В тот же день они хотели начать спуск, но из-за внезапно начавшегося ветра и снегопада смогли преодолеть лишь небольшую часть пути.

Альпинисты связались с местными спасателями и сообщили, что у них почти не осталось сил для продолжения спуска. Им пришлось заночевать в палатке при экстремально низких температурах минус 28 градусов и сильном ветре, который достигал 42 км/ч и оценивался в 6 баллов по шкале Бофорта.

Источник: Telegram-канал Shot
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