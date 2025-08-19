Российская альпинистка Наговицина застряла на пике Победы со сломанной ногой

Российская альпинистка Наталья Наговицина, сломав ногу, застряла на высоте около семи тысяч метров на пике Победы в Киргизии. Она находится там без еды и ждет помощи неделю, сообщает Telegram-канал Mash.

47-летняя спортсменка травмировалась 12 августа. Напарник оказал ей первую помощь и отправился за подмогой в штурмовой лагерь. 13 августа ее пытались эвакуировать двое иностранных альпинистов, однако помешали усталость и плохая погода. В спальном мешке туристку оставили на горе.

17 августа Наговицину попробовали эвакуировать с помощью вертолета, однако воздушное судно попало в зону турбулентности и совершило жесткую посадку. Третья попытка спасти женщину намечена на 19 августа.

По данным разведки с помощь дрона, Наговицина лежит в разорванной палатке, но живая.

В 2021 году во время совместного восхождения на пик Хан-Тенгри погиб муж Наговициной Сергей. У него случился инсульт, после чего мужчину парализовало. Тогда женщину удалось эвакуировать.