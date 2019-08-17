Россиянин Станислав Кокорин завоевал бронзу чемпионата мира по скалолазанию в состязаниях на скорость. В состязании за бронзу он взял верх над украинцем Даниилом Болдыревым.

В финале Людовико Фоссали из Италии одолел Яна Кршижа из Чехии.

У женщин лучшей из россиянок стала Мария Красавина, занявшая шестое место. Победу одержала представительница Польши Александра Мирослав, в тройку вошли китаянка Ди Ню и француженка Анук Жобер.

Чемпионат мира по скалолазанию проходит в Токио в рамках тестового турнира перед Олимпиадой. В следующем году дисциплина дебютирует на Играх-2020.