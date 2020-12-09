Россия подала заявку на проведение чемпионата Европы по брейк-дансу в 2021 году
18:31
Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла подала заявку на проведение в стране чемпионата Европы по брейк-дансу 2021 года, информирует ТАСС.
Ранее исполком Международного олимпийского комитета включил брейк-данс в соревновательную программу Олимпийских игр 2024 года в Париже.
Брейк-данс дебютировал в качестве олимпийского вида на юношеских Олимпийских играх 2018 года, которые прошли в Буэнос-Айресе. Первым в истории чемпионом в этой дисциплине стал россиянин Сергей Чернышев.
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