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Россия подала заявку на проведение чемпионата Европы по брейк-дансу в 2021 году

18:31

Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла подала заявку на проведение в стране чемпионата Европы по брейк-дансу 2021 года, информирует ТАСС.

Ранее исполком Международного олимпийского комитета включил брейк-данс в соревновательную программу Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Брейк-данс дебютировал в качестве олимпийского вида на юношеских Олимпийских играх 2018 года, которые прошли в Буэнос-Айресе. Первым в истории чемпионом в этой дисциплине стал россиянин Сергей Чернышев.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10214015

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