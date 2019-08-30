Рекордсмен мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее

Чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул в Енисее во время тренировки, информирует сайт министерства спорта Красноярского края.

64-летний мужчина занимался этим более 40 лет. В 1994 году он установил мировой рекорд по нахождению в холодной воде, а в 2012 году стал чемпионом мира.

— В Красноярске умер участник заплыва через Берингов пролив, чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде, директор спортивно-оздоровительного центра холодового плавания «Мегаполюс» Николай Петшак. Причиной смерти стал несчастный случай. Николай Леонардович утонул в Енисее во время занятия по плаванию, — говорится в сообщении.