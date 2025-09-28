Экстремальные
28 сентября, 17:23

Поляк Баргель стал первым человеком, который спустился с вершины Эверест без кислородных баллонов

Сергей Ярошенко

Поляк Анджей Баргель стал первым человеком, который поднялся и спустился на лыжах с горы Эверест без кислородных баллонов.

Ранее Баргель предпринимал подобные попытки покорить Эверест в 2019 и 2022 годах.

Чтобы пройти «зону смерти» (участок выше 8000 м), альпинисту потребовалось 16 часов.

На спуске его маршрут пролегал через стену Лхоцзе и ледопад Кхумбу, считающийся одним из самых опасных участков Эвереста. На этом участке его частично сопровождал дрон, которым управлял его брат Бартек.

В 2018 году Баргель стал первым человеком, спустившимся на лыжах с пакистанской горы К2, являющейся второй по высоте горой в мире.

Капризов подписал рекордный контракт
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
  • сакс_КТ

    А зачем такой лживый хайповый заголовок у статьи? Десятки и сотни достойных людей поднимались и спукались с Эвереста без кислорода. А как этот поляк на лыжах преодолевал "ступень Хиллари"? Как он на лыжах преодолевал Кхумбу? Или "тут играем, тут не играем, а тут рыбу заворачивали"?

    28.09.2025

    • Бразильский скейтбордист съехал с рампы высотой в 22 этажа и установил два мировых рекорда

    Экс-глава Федерации скалолазания России Маламид скончался в возрасте 73 лет

