Поляк Баргель стал первым человеком, который спустился с вершины Эверест без кислородных баллонов

Поляк Анджей Баргель стал первым человеком, который поднялся и спустился на лыжах с горы Эверест без кислородных баллонов.

Ранее Баргель предпринимал подобные попытки покорить Эверест в 2019 и 2022 годах.

Чтобы пройти «зону смерти» (участок выше 8000 м), альпинисту потребовалось 16 часов.

На спуске его маршрут пролегал через стену Лхоцзе и ледопад Кхумбу, считающийся одним из самых опасных участков Эвереста. На этом участке его частично сопровождал дрон, которым управлял его брат Бартек.

В 2018 году Баргель стал первым человеком, спустившимся на лыжах с пакистанской горы К2, являющейся второй по высоте горой в мире.