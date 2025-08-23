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23 августа 2025, 15:14

Операция по спасению Наговициной с пика Победы прекращена на этот день

Начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков сообщил, что операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки Натальи Наговициной на сегодняшний день завершена.

«С 1955 года оттуда не удалось эвакуировать ни одного человека», — приводит слова Грекова «Известия».

Ранее Греков заявлял, что вытащить россиянку можно только вертолетом, а таких вертолетов в Кыргызстане нет.

47-летняя Наговицина сломала ногу при спуске и находится на высоте 7 тысяч метров уже на протяжении недели.

Источник: Известия
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Наталья Наговицина
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