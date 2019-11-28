«Он пытался сломать меня психологически». Украинского тренера обвиняют в педофилии

Украинский скалолаз Павел Векла рассказал на своей странице в Facebook о сексуальном насилии, которое оказывал председатель комитета по скалолазанию ФАиС Украины, тренер национальной сборной по скалолазанию Артур Печий с 2005 по 2013 годы.

— Я был слабым ребенком, — написал Векла. — Как только это произошло первый раз — я жутко боялся. Боялся признаться другим — это же позор. Далее был шантаж. Остаться на улице в незнакомой стране или делать то, что говорят. Я помню разговор на улице в Австрии: «Ты никто, ты ничего не стоишь без меня. Собирай свои вещи и уходи.» Нужно было так и делать. Но не сделал.

Вылетель из скалолазания или молчать? Этому спорту была посвящена моя жизнь и единственная мотивация на будущее. Я год лазил с поломаным пальцем, и все это наблюдали. Я молчал. Об этом никому не говорил.

В Германии детям еще в школе говорят, что такое педофилия. И если хоть малейший намек — к родителям и заявление в полицию. У нас к сожалению по другому. Я продал себя в сексуальное рабство. Так как я не мог ничего изменить. У меня не было никакого влияния, ни друзей, ни толковых психологов и юристов.

Он пытался сломать меня психологически. И надеялся, что я вернусь к нему... Шаг за шагом я старался перестроить свои мысли с негативного прошлого в позитивное будущее. Я работал на трех работах одновременно, чтобы создать свою финансовую независимость. Артур продолжал мешать. Конфликты при накрутке национальных соревнований, общения с моими работодателями. Потом в какой-то момент он отстал.