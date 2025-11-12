Экстремальные
12 ноября, 16:50

Одинцов стал первым российским альпинистом, получившим премию «Золотой ледоруб»

Анастасия Пилипенко

Российский альпинист Александр Одинцов удостоен премии «Золотой ледоруб» за достижения в карьере, сообщила пресс-служба премии.

Эта награда присуждается альпинистам, которые демонстрируют преданность своему делу, креативность и влияние на международное альпинистское сообщество. Организуют ее французский журнал Montagnes Magazine и ассоциация альпинистов Groupe de haute montagne.

Одинцов стал первым россиянином, удостоенным этой награды. Под его руководством с 1995 по 2011 год были покорены девять вершин, включая горы в Гималаях и на Памире.

Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
  • С детства за Уралмаш!

    Список альпинистов, удостоенных международной награды "Золотой ледоруб" (из России): 2017 год - Дмитрий Головченко, Дмитрий Григорьев, Сергей Нилов 2015 год - Александр Гуков, Алексей Лончинский 2013 год - Александр Ланге, Дмитрий Головченко, Сергей Нилов И далее - 2005, 2004, 2002, 1998... Анастасия Пилипенко, это не считается?

    12.11.2025

    • Российский парапланерист Грибанов погиб в Турции

    Takayama

