Непальский альпинист Ками Рита Шерпа покорил Эверест в 31-й раз

Непальский альпинист Ками Рита Шерпа в 31-й раз поднялся на Эверест, сообщает газета The Kathmandu Post.

55-летний альпинист достиг пика во вторник в 04.00 по московскому времени при стабильных погодных условиях. По словам главы компании Seven Summit Treks Мингмы Шерпы, Ками Рита уже начал спуск и возвращается в базовый лагерь. В этом сезоне он совершал восхождение во главе команды индийской армейской экспедиции.

Непалец побил собственный рекорд по количеству успешных восхождений на самую высокую вершину мира. Впервые он оказался на вершине Эвереста в 1994 году.

Ками Рита является уроженцем Солукхумбу. Он увлекается скалолазанием с юных лет.