Начальник базового лагеря считает, что доставить альпинистку Наговицину с пика Победы невозможно

Начальник базового лагеря Южный Иныльчек на пике Победы Дмитрий Греков считает, что доставить российскую альпинистку Наталью Наговицину с высоты около 7000 метров невозможно.

«Ее [Наговицину] искать не надо, мы знаем, где она находится. Просто туда добраться невозможно. Оттуда вообще еще никогда никого не снимали за всю историю. Руками нереально спустить, только вертолетом, а таких вертолетов у нас в Кыргызстане нет», — цитирует специалиста ТАСС.

По словам Грекова, спасатели, которые направлялись к альпинистке, прекратили операцию: руководителю стало плохо, у него возникли проблемы со спиной. Этот человек входил в другую спасательную группу, которая ранее вылетела к Наговициной на вертолете. Воздушное судно совершило жесткую посадку и не добралось до альпинистки.

При этом тело итальянского альпиниста, который участвовал в поисках россиянки, можно будет эвакуировать в 2026 году.

«С ним попроще, он находится намного ниже, где-то на 6800 метрах, а она (Наговицина) — на 7200 метрах», — уточнил начальник базового лагеря Южный Иныльчек.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил о гибели Наговициной. В МЧС Киргизии рассказали, что поисковая операция была приостановлена на фоне ухудшения погодных условий.

12 августа 47-летняя Наговицина сломала ногу при спуске с пика Победы и с того момента ждала помощи на высоте около 7000 метров. 13 августа россиянку пытались эвакуировать двое иностранных альпинистов, однако в условиях плохой погоды спасательную операцию пришлось прервать.