Москва примет чемпионат мира по скалолазанию, несмотря на решение CAS

Чемпионат мира по скалолазанию 2021 года пройдет в Москве, невзирая на решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) по поводу санкций в отношении российского спорта. Об этом сообщает Федерация скалолазания России (ФСР).

«Все понимали, что перенос чемпионата мира в другую страну невозможен, так как организовать столь масштабные соревнования всего за несколько месяцев нереально, хотя на дополнительные консультации и согласования потребовалось некоторое время, — сказал президент ФСР Дмитрий Бычков, слова которого приводит ТАСС. — По сути, вопрос стоял об отмене турнира, но от этого не выиграл бы никто и в первую очередь спортсмены, для многих из которых это главный старт сезона. В итоге принято взвешенное, объективное и единственно верное решение».

17 декабря прошлого года CAS опубликовал решение по спору ВАДА и РУСАДА. Согласно ему, Россия не может претендовать на чемпионаты мира. Исключение — тот случай, когда перенос уже запланированного турнира в другую страну не представляется возможным.

Чемпионат мира пройдет в Москве с 15 по 22 сентября.