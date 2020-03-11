Международная федерация скалолазания призвала перенести чемпионат Европы в Москве на июнь из-за коронавируса

Международная федерация скалолазания считает необходимым перенести чемпионат Европы в Москве с марта на июнь из-за коронавируса.

— Президент Международной федерации спортивного скалолазания Марко Сколарис 10 марта обратился с официальным письмом к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой совместными усилиями найти возможность проведения чемпионата Европы по скалолазанию 2020 года в Москве в более поздние сроки, — приводит Федерация скалолазания России текст обращения. — Это позволит не подвергать спортсменов, тренеров, судей, зрителей потенциальной опасности.

Рассматривается возможность переноса турнира на июнь 2020 года с сохранением статуса отборочного мероприятия к Олимпийским играм 2020 года.