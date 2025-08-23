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23 августа 2025, 22:10

Mash: тело альпинистки Наговициной пролежит в горах минимум до весны

Алина Савинова
Наталья Наговицина.
Фото соцсети

Тело российской альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы, останется в горах как минимум до весны, сообщает Telegram-канал Mash.

Как отмечает источник, сезон восхождений, по словам экспертов, в этом году уже завершился. Поиски палатки 47-летней россиянки начнутся не раньше 2026 года.

Последняя попытка добраться до спортсменки не увенчалась успехом из-за снежной бури, которая застала группу спасателей на высоте 6100 метров.

Сама Наговицина застряла на высоте 7140 метров, где условия еще суровее. Ранее начальник базового лагеря Южный Иныльчек на пике Победы Дмитрий Греков заявил, что доставить российскую альпинистку с такой высоты невозможно. По его словам, вытащить спортсменку можно только вертолетом, а таких вертолетов в Киргизии нет.

Наговицина 12 августа сломала ногу при спуске с пика Победы и находится в горах уже больше недели без запасов еды и воды. Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницын 23 августа сообщил, что у организации нет подтверждений гибели Наговициной.

Источник: https://t.me/mash/67220
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Наталья Наговицина
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