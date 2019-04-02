Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане впервые за 117 дней экспедиции

Организатор экспедиции Федора Конюхова Оскар Конюхов сообщил, что шторм в Южном океане перевернул весельную лодку путешественника и впервые за всю кругосветную экспедицию повредил ее. Он отметил, что за 117 суток пути лодка "Акрос" ни разу не переворачивалась.

- После суток хорошей погоды лодку накрыл шторм, по прогнозу он не вызывал у нас сильного волнения, хотя 40 узлов нельзя назвать комфортными для весельной лодки, - приводит ТАСС слова Оскара Конюхова. - В 22:17 пришло сообщение от Федора, что лодка перевернулась через борт, сделала оборот 360 градусов и встала на ровный киль. Сорвало часть солнечных панелей, они хлопают по рубке, сорвало ветроуказатель, нет данных по направлению и силе ветра.

На палубу выйти невозможно из-за штормовой погоды, да и сейчас в районе глубокая ночь. Неизвестно, что творится в носовом отсеке, есть ли повреждения и поступает ли вода. Носовой люк открыть невозможно, волнение в океане пять метров, палубу заливает. Придется ждать улучшения погоды для инспекции лодки.

Связь с лодкой есть, обе антенны спутниковых телефонов уцелели. Получаем текстовые сообщения. Также работает спутниковый буй Iridium 360 Rockstar. Координаты приходят в автоматическом режиме каждые два часа.

23 марта путешественник справился с 12-балльным штормом, который настиг его в Тихом океане.