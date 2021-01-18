Лавина сошла на горнолыжную трассу в Карачаево-Черкессии, один человек погиб

Один человек погиб в результате схода лавины на горнолыжную трассу в Карачаево-Черкессии, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника ФГБУ «Северо-Кавказская военизированная служба» Хизира Чочаева. Чочаев подчеркнул, что погибший был, скорее всего, неместным, а спасательные работы на данный момент продолжаются.

На этом видео — момент схода лавины на курорте в Домбае. За секунды видимость пропадает абсолютно, всё скрывает снежная пелена. pic.twitter.com/BwAJkU8uOo — baza (@bazabazon) January 18, 2021

По данным МЧС под завалом могли оказаться от 4 до 12 человек. По предварительным данным не менее четырех пострадали. Шестеро смогли выбраться из-под снега самостоятельно.

В поисках задействовано 170 человек.