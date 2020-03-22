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Квалификационные соревнования по скейтбордингу к Олимпиаде-2020 отложены из-за коронавируса

18:06
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Квалификационные соревнования по скейтбордингу к Олимпийским играм 2020 года отложены на неопределенный срок из-за коронавируса, сообщает официальный сайт Международной федерации скейтбординга.

Соревнования должны были пройти 7-10 мая в американском Лонг-Бич (штат Калифорния, США).

Олимпиада в Токио должна состояться с 24 июля по 9 августа. Скейтбординг впервые будет представлен в программе Игр.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 311 988 человек. Умерших — 13 407, выздоровевших — 93 790. В России на данный момент подтверждено 367 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, США, Германия, Иран.

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