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Косторная, Медведев с Рублевым и Сидорова - в числе лучших спортсменов года

13:06
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Чемпионы мира по санному спорту Роман Репилов и Екатерина Катникова получили «Серебряные лани» в числе лучших спортсменов России по итогам 2020 года по версии национальной федерации спортивных журналистов. Церемония вручения премии состоялась в понедельник в здании Олимпийского комитета России в Москве.

- Сейчас наша цель - Олимпийские игры в Пекине, надеемся, что усилия, которые мы прикладываем к завоеванию там медалей, окупятся, - отметил Репилов. - И мы сможем порадовать нашу страну в очередной раз. Скрестим пальцы, будем работать, биться и надеяться, что все получится.

Кроме того, в десятку лучших спортсменов страны по итогам года вошли велогонщицы Анастасия Войнова и Дарья Шмелева, теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев, легкоатлетка Анжелика Сидорова, конькобежка Наталья Воронина, фигуристка Алена Косторная и представитель паралимпийского керлинга Константин Курохтин.

Лучшим тренером года признан известный специалист по велотреку Александр Кузнецов, а лучшей командой стала сборная России по шахматам, выигравшая Олимпиаду в режиме онлайн.

(Антон Бабошин)

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