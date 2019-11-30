Каплина завоевала лицензию на Олимпийские игры в скалолазании

Российская спортсменка Юлия Каплина выступит в соревнованиях по скалолазанию на Олимпийских играх 2020 года в Токио, сообщает ТАСС.

Каплина завоевала лицензию на Игры во время квалификационного турнира в Тулузе. Россиянка заняла седьмое место в отборочном раунде и попала в финал. Путевки на Олимпийские игры должны достаться спортсменкам, занявшим первые шесть мест по итогам соревнований. Однако еще до начала финала стало известно, что Каплина точно получит лицензию.

Это стало возможным благодаря тому, что каждая страна может заявить на Олимпиаду только по две спортсменки. В финал вышли две представительницы Японии, которая свою квоту уже использовала. Также в решающий день соревнований пробились две спортсменки из Словении, однако страна имеет возможность дозаявить на Игры только одну из них, так как вторая лицензия была добыта на чемпионате мира 2019 года.