12 августа, 19:02

Капитан экспедиций сборной России по альпинизму Тотмянин умер на 67-м году жизни

Сергей Ярошенко

Умер альпинист Николай Тотмянин, сообщает сайт официальный сайт Федерации альпинизма России.

Согласно заявлению федерации, 66-летний Тотмянин скончался 11 августа в Бишкеке около 13.00 по московскому времени. Причиной стала остановка сердца после возвращения с пика Победы, высшей точки Тянь-Шаня в Центральной Азии, высота которой составляет 7439 м над уровнем моря.

Тотмянин был капитаном и участником экспедиций сборной команды России по альпинизму. Он стал обладателем международной награды «Золотой Ледоруб» в 2005 году за первопрохождение северной стены пика Жанну. В 2003 и 2006 годах он покорил Эверест.

Также Тотмянин являлся шестикратным обладателем знака «Снежный барс», который вручается за покорение высших вершин на территории бывшего СССР.

