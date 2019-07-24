Хант стал двукратным чемпионом мира, Федотов - 12-й

Британский хайдайвер Гэри Хант завоевал золото чемпионата мира по водным видам спорта в корейском Кванджу.
Победный результат Ханта составил 442,20 балла. Серебро выиграл американец Стивен Лобью (433,65), а бронза досталась мексиканцу Джонатану Паредесу (430,15). Россиянин Никита Федотов (327,75) занял 12-е место.
Ранее Хант стал чемпионом мира в 2015 году в Казани.
Хай-дайвинг
Кванджу (Корея)
Чемпионат мира
Мужчины
Финал
1. Гэри Хант (Великобритания) - 442,20
2. Стивен Лобю (США) - 433,65
3. Хонатан Паредес (Мексика) - 430,15
4. Михал Навратил (Чехия) - 380,80
5. Алессандро Де Розе (Италия) - 378,90
6. Энди Джонс (США) - 365,85
12. Никита Федотов (Россия) - 327,75
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17. Артем Сильченко (Россия) - 230,45
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22. Игорь Семашко (Россия) - 184,50
Чемпионат мира по водным видам спорта-2019: новости и обзоры, расписание и результаты, медальный зачет
Хай-дайвинг
Кванджу (Корея)
Чемпионат мира
Мужчины
Финал
1. Гэри Хант (Великобритания) - 442,20
2. Стивен Лобю (США) - 433,65
3. Хонатан Паредес (Мексика) - 430,15
4. Михал Навратил (Чехия) - 380,80
5. Алессандро Де Розе (Италия) - 378,90
6. Энди Джонс (США) - 365,85
12. Никита Федотов (Россия) - 327,75
...
17. Артем Сильченко (Россия) - 230,45
...
22. Игорь Семашко (Россия) - 184,50