Хант стал двукратным чемпионом мира, Федотов - 12-й

Британский хайдайвер Гэри Хант завоевал золото чемпионата мира по водным видам спорта в корейском Кванджу.

Победный результат Ханта составил 442,20 балла. Серебро выиграл американец Стивен Лобью (433,65), а бронза досталась мексиканцу Джонатану Паредесу (430,15). Россиянин Никита Федотов (327,75) занял 12-е место.

Ранее Хант стал чемпионом мира в 2015 году в Казани.

Хай-дайвинг

Кванджу (Корея)

Чемпионат мира

Мужчины

Финал

1. Гэри Хант (Великобритания) - 442,20

2. Стивен Лобю (США) - 433,65

3. Хонатан Паредес (Мексика) - 430,15

4. Михал Навратил (Чехия) - 380,80

5. Алессандро Де Розе (Италия) - 378,90

6. Энди Джонс (США) - 365,85

12. Никита Федотов (Россия) - 327,75

...

17. Артем Сильченко (Россия) - 230,45

...

22. Игорь Семашко (Россия) - 184,50

Чемпионат мира по водным видам спорта-2019: новости и обзоры, расписание и результаты, медальный зачет

Хай-дайвинг

Кванджу (Корея)

Чемпионат мира

Мужчины

Финал

1. Гэри Хант (Великобритания) - 442,20

2. Стивен Лобю (США) - 433,65

3. Хонатан Паредес (Мексика) - 430,15

4. Михал Навратил (Чехия) - 380,80

5. Алессандро Де Розе (Италия) - 378,90

6. Энди Джонс (США) - 365,85

12. Никита Федотов (Россия) - 327,75

...

17. Артем Сильченко (Россия) - 230,45

...

22. Игорь Семашко (Россия) - 184,50