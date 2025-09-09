Группа российских альпинистов находится в центре протестов в Непале

Председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко рассказал «СЭ» подробности о ситуации с трекинговыми группами российских альпинистов, планировавших восхождение на одну из вершин системы Гималаи.

«Одна российская группа находится в Покхаре, вторая — в столице Непала, в Катманду. Третья — в Дубае, они не успели долететь, у них отменили рейс, сидят и ждут. С группой в Катманду все в порядке, находятся в гостинице. Группа из Покхары должна была вот-вот выходить на Манаслу, но не могут этого сделать. Главное сейчас — не лезть на рожон, не врезаться в эти толпы. В гостиницах все спокойно», — сказал Яковенко «СЭ»

В Непале проходит протестная акция «Революция поколения Z», которая была вызвана блокировкой соцсетей. Премьер Непала подал в отставку, а протестующие проникли в здание парламента и подожгли его. Также в Катманду, столице Непала, закрыт аэропорт.

Непал — крупнейший центр мирового альпинизма, который ежегодно принимает тысячи спортсменов, в том числе из России.