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Где в России делают тесты на коронавирус? Ответ Росподтребнадзора

11:30
Врач. Фото ИА «Башинформ»
Врач. Фото ИА «Башинформ»
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Роспотребнадзор опубликовал серию рекомендаций о действиях во время пандемии коронавируса. В федеральной службе рассказали, где делают тесты для определения болезни.

Исследования на коронавирус проводятся в более чем 170 государственных лабораториях при клиниках. В Санкт-Петербурге и Москве и ряде крупных городов России право на проведение тестов имеют две частные сети лабораторий.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 937 567 человек. Умерших — 47 235, выздоровевших — 194 311.

По данным Роспотребнадзора на 1 апреля, в России коронавирус выявлен у 2 777 человек, зарегистрированы 24 летальных случая, выздоровели 190 человек.

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