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ФСР призвала перенести чемпионат Европы по скалолазанию в Москве на июнь из-за коронавируса

10:23

Федерация скалолазания России (ФСР) на своем официальном сайте призвала перенести чемпионат Европы с марта на июнь из-за коронавируса.

— Президент Международной федерации спортивного скалолазания Марко Сколарис 10 марта обратился с официальным письмом к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой совместными усилиями найти возможность проведения чемпионата Европы по скалолазанию 2020 года в Москве в более поздние сроки, — указано в обращении.

— Это позволит не подвергать спортсменов, тренеров, судей, зрителей потенциальной опасности. Рассматривается возможность переноса турнира на июнь 2020 года с сохранением статуса отборочного мероприятия к Олимпийским играм 2020 года.

Дополнительная информация:

http://c-f-r.ru/press/news/7363/

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