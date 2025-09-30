Экс-глава Федерации скалолазания России Маламид скончался в возрасте 73 лет

Бывший глава Федерации скалолазания России Владимир Маламид скончался на 74-м году жизни, сообщает пресс-служба организации.

«Федерация скалолазания России выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Менделеевича. Его смерть — огромная потеря для всего российского скалолазания. Память о нем и его добрых делах будет жить вечно!» — говорится в сообщении федерации.

Маламид являлся основателем Федерации скалолазания Воронежской области и ее председателем.