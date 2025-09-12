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12 сентября 2025, 03:55

Американский скейтбордист Аглиарди — о поддержке россиян: «Это безумие!»

Евгений Козинов
Корреспондент

Скейтбордист сборной США Джулиан Аглиарди отметил, что был приятно удивлен поддержкой российских зрителей на турнире Grand Skate Tour в Москве.

«Атмосфера на турнире — просто супер, здесь все было сделано классно. Парк офигенный, кататься было очень удобно. Толпа — невероятная, энергия зашкаливала, и все были мега-дружелюбными. Я был в шоке, когда увидел, что зрители сделали огромные плакаты с моим именем. Это было безумие! Мне это невероятно понравилось», — приводит «Газета.Ru» слова Аглиарди.

На Grand Skate Tour в Москве 15-летний Аглиарди занял первое место.

Источник: «Газета.Ru»
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