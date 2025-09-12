Американский скейтбордист Аглиарди — о поддержке россиян: «Это безумие!»

Скейтбордист сборной США Джулиан Аглиарди отметил, что был приятно удивлен поддержкой российских зрителей на турнире Grand Skate Tour в Москве.

«Атмосфера на турнире — просто супер, здесь все было сделано классно. Парк офигенный, кататься было очень удобно. Толпа — невероятная, энергия зашкаливала, и все были мега-дружелюбными. Я был в шоке, когда увидел, что зрители сделали огромные плакаты с моим именем. Это было безумие! Мне это невероятно понравилось», — приводит «Газета.Ru» слова Аглиарди.

На Grand Skate Tour в Москве 15-летний Аглиарди занял первое место.