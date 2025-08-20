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20 августа 2025, 17:27

Двое альпинистов из Перми погибли в горах Кабардино-Балкарии

Двое альпинистов из Перми погибли в горах Кабардино-Балкарии. В региональном управлении МЧС сообщили, что альпинисты сорвались и получили травмы, несовместимые с жизнью. Инцидент произошел в верховьях ущелья Адыл-су, пик Виа-тау (высота около 3700 метров).

На место выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. В ведомстве добавили, что решается вопрос о привлечении авиации для эвакуации тел.

Источник: https://t.me/mchskbr/8160
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