Чемпионат России по скалолазанию перенесен из-за неготовности объекта

Чемпионат России и Кубок России по скалолазанию перенесены из-за незавершенных строительных работ на спортивном объекте, информирует сайт Федерации скалолазания России (ФСР).

Соревнования должны были пройти в Воронеже с 4 по 10 марта. Скалолазание было включено в программу Олимпиады-2020 на 129-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в 2016 году.

— По техническим причинам, из-за незавершенных строительных работ на объекте спорта, чемпионат России и Кубок России в Воронеже 4-10 марта состояться не могут, — отмечается в сообщении. — Предварительно данные соревнования переносятся на 11-18 мая. Окончательная информация о сроках переноса появится в течение нескольких дней. ФСР приносит извинения всем заинтересованным лицам за причиненные неудобства, но это мера вынужденная и не зависящая от нас.