Cерфингистка объяснила переход в порнобизнес «желанием самовыразиться»
07:49
Элли-Джин Коффи, бывшая профессиональная серфингистка из Австралии, объяснила открытие собственной страницы в социальной сети для взрослых «женоненавистническими комментариями» в Instargam. 26-летняя девушка теперь продает за деньги свои фото и видео эротического характера, а также привлекла к этому занятию свою младшую сестру Холли-Дейз.
«Это решение дало мне возможность самовыразиться и стать ближе к подписчикам, избавив от хейтеров, которые негативно реагировали на мои сексуальные фото, — приводит слова Элли-Джин Yahoo Sport Australia. — Теперь я полностью свободна в творческом самовыражении».
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю