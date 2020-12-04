Cерфингистка объяснила переход в порнобизнес «желанием самовыразиться»

Элли-Джин Коффи, бывшая профессиональная серфингистка из Австралии, объяснила открытие собственной страницы в социальной сети для взрослых «женоненавистническими комментариями» в Instargam. 26-летняя девушка теперь продает за деньги свои фото и видео эротического характера, а также привлекла к этому занятию свою младшую сестру Холли-Дейз.

«Это решение дало мне возможность самовыразиться и стать ближе к подписчикам, избавив от хейтеров, которые негативно реагировали на мои сексуальные фото, — приводит слова Элли-Джин Yahoo Sport Australia. — Теперь я полностью свободна в творческом самовыражении».