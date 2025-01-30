Бычков будет переизбираться на пост президента Федерации скалолазания России

Действующий глава Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков будет переизбираться на новый срок.

«Свою кандидатуру выставил Дмитрий Анатольевич Бычков. Он будет единственным кандидатом. Президиум совета Федерации скалолазания России рекомендовал конференции поддержать кандидатуру Бычкова», — цитирует слова федерации ТАСС.

Выборы пройдут 8 февраля во время форума «Скалолазание-2025: настоящее и будущее».

Бычкову 46 лет, он возглавляет Федерацию скалолазания России с 2006 года.