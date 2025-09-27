Экстремальные
27 сентября, 12:50

Бразильский скейтбордист съехал с рампы высотой в 22 этажа и установил два мировых рекорда

Алина Савинова

Бразильский скейтбордист Сандро Диас съехал с рампы высотой в 22 этажа, сообщает пресс-служба компании «Ред Булл».

Рампа была установлена вдоль 22-этажного здания Centro Administrativo Fernando Ferrari, которое располагается в Порту-Алегри (Бразилия). 50-летний спортсмен преодолел высоту в 75 метров и по ходу спуска развил скорость свыше 100 км/ч, установив тем самым два мировых рекорда. Эти достижения будут внесены в Книгу рекордов Гиннесса.

Диас является шестикратным чемпионом мира по скейтбордингу, а также трехкратным победителем престижных соревнований X Games.

  • ali_baba

    Эххх... Чего же видео к статье не прикрепили. :(

    27.09.2025

