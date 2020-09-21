Австралийские серфингистки ушли в порнобизнес

Сестры-серфингистски из Австралии Элли-Джин и Холли-Дейз Коффи, выступавшие на топ-уровне с 2012 по 2017 годы, запустили сайты с контентом для взрослых. У обеих сестер более миллиона подписчиков в Instagram. Как пишет Yahoo Sport Australia, в августе 25-летняя Элли-Джин начала продавать подписчикам «контент без цензуры, приватный чат и многое другое» за 10 австралийских долларов в месяц. В сентябре ее примеру последовала 22-летняя Холли-Дейз.

Напомним, что ранее в порнобизнес ушла австралийская автогонщица Рене Грейси. А бывшая гимнастка сборной Голландии Верона ван де Лер представила книгу о том, как она променяла большой спорт на работу по созданию контента для взрослых.