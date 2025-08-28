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28 августа 2025, 08:52

Альпинистке Наговициной в 2024-м отказали в восхождении на пик Победы

Павел Лопатко

Белорусский альпинист Артем Ценцевицкий сообщил, что его российской коллеге Наталье Наговициной, застрявшей на пике Победы, в 2024 году отказали в восхождении на эту вершину в связи с недостаточным уровнем подготовки.

«Мы договорились, если она успевает двигаться со скоростью остальных участников, которые были немного более опытные, более сильные, то мы продолжаем восхождение», — цитирует Ценцевицкого РИА «Новости».

Наталья Наговицина.«Безотлагательно обратиться в МЧС». В операции по спасению альпинистки Наговициной рано ставить точку

В итоге россиянке не удалось держать темп других участников восхождения, Ценцевицкий решил отказать ей в продолжении и в безопасном месте развернул ее вниз. На тот момент он посчитал, что Наговицина не была готова к покорению пика Победы.

Белорусский альпинист добавил, что на пике Победы — более опасные погодные условия.

«На Победе, так сказать, спасение утопающих в 99 процентов случаев это дело рук самих утопающих», — заключил Ценцевицкий.

12 августа 47-летняя спортсменка при спуске с вершины в Киргизии получила перелом ноги и застряла на высоте около 7200 метров. Ее пытались спасти другие альпинисты, но их попытка не увенчалась успехом, один из альпинистов погиб. Позднее поиски россиянки были остановлены из-за погодных условий. Консилиум альпинистов пришел к выводу о невозможности продолжения операции по спасению Наговициной в этом году.

Источник: РИА
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Наталья Наговицина
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