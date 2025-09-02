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2 сентября 2025, 16:59

Альпинист Яковенко о смерти Наговициной: «Большие соболезнования сыну»

Дарик Агаларов

Председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко прокомментировал «СЭ» гибель альпинистки Натальи Наговициной.

«Да, это ее палатка. Большие соболезнования сыну. Всем соболезнования... Наверное, операция была невозможна. Даже если к ней туда как-то удалось бы залететь, то зайти и вытащить было невозможно. Этого следовало ожидать при таких стечениях обстоятельств. В этой ситуации ей никак нельзя было помочь. Только она сама или люди из ее команды могли что-то сделать. Но команда была такой же квалификации, как и она, — совсем никакой. Отсюда все и пошло», — сказал Яковенко «СЭ».

Ранее стало известно о гибели Наговициной. Это зафиксировал дрон, который был поднят к ее палатке на пике Победы 2 сентября.

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Наталья Наговицина
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