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26 августа 2025, 21:17

Альпинист Ищенко заявил, что эвакуация Наговициной с пика Победы грозит спасателям гибелью

Алина Савинова
Наталья Наговицина.
Фото соцсети

Мастер спорта России по альпинизму Александр Ищенко считает, что отправка людей для эвакуации застрявшей на пике Победы россиянки Натальи Наговициной равносильна гибели спасателей.

12 августа 47-летняя альпинистка при спуске с вершины в Киргизии получила перелом ноги и застряла на высоте 7140 метров. Ранее стало известно, что спасательная операция по поиску россиянки прервана из-за погодных условий.

«Посылать сейчас людей для эвакуации альпинистки с пика Победы — значит отправлять спасателей на верную гибель. Потому что две недели на такой высоте выжить невозможно и, скорее всего, она уже «ушла» — просто замерзла, к сожалению», — цитирует Ищенко РИА Новости.

Наталья Наговицина.«Безотлагательно обратиться в МЧС». В операции по спасению альпинистки Наговициной рано ставить точку

Обладатель звания «Снежный Барс» и жетона «Спасение в горах» отметил, что для подобных операций необходим именно альпинистский опыт.

Во вторник председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату СК содействовать спасению Наговициной.

Источник: РИА Новости
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Наталья Наговицина
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