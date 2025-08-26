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26 августа 2025, 14:55

В Федерации альпинизма рассказали о месте, где застряла Наговицина

Наговицина лежит рядом с погибшим 10 лет назад альпинистом Ишутиным
Павел Лопатко

Член правления Федерации альпинистов России (ФАР) Александр Яковенко рассказал, что российская альпинистка Наталья Наговицина находится недалеко от того места на пике Победы, где 10 лет назад погиб другой российский альпинист, Михаил Ишутин.

«Он тоже спускался с вершины. Мы точно не знаем, что с ним произошло, но есть подозрение, что у него оторвался тромб», — цитирует Яковенко РИА «Новости».

По словам специалиста, во время нахождения на высоте более 7000 метров малейший сбой в работе организма альпиниста может спровоцировать трагические последствия.

Наталья Наговицина.«Безотлагательно обратиться в МЧС». В операции по спасению альпинистки Наговициной рано ставить точку

Ранее стало известно, что спасательная операция по поиску альпинистики Натальи Наговициной прервана из-за погодных условий. Также спасатели отказались от запуска дрона к предполагаемому месту нахождения россиянки.

12 августа 47-летняя альпинистка при спуске с пика Победы получила перелом ноги и застряла на высоте 7140 метров. Последняя попытка добраться до спортсменки не увенчалась успехом из-за снежной бури, которая застала группу спасателей на высоте 6100 метров.

Источник: РИА
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Наталья Наговицина
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