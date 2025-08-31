МЧС Киргизии о ситуации с Наговициной: «Находимся в режиме ожидания, погода на пике Победы ухудшилась»

Начальник управления по работе со СМИ и населением МЧС Киргизии Адил Чаргынов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о ситуации с поиском альпинистки Натальи Наговициной.

«Поисково-спасательные работы завершены. Общались с МЧС России, наводили справки, но окончательного решения они нам не сказали, находимся в режиме ожидания. Погода на пике Победы изменилась, она ухудшилась, стало сложнее», — сказал Чаргынов «СЭ».

12 августа 47-летняя спортсменка при спуске с вершины в Киргизии получила перелом ноги и застряла на высоте около 7200 метров. Ее пытались спасти другие альпинисты, но их попытка не увенчалась успехом, один из альпинистов погиб. Позднее попытки добраться до россиянки были остановлены из-за погодных условий.