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31 августа 2025, 14:48

МЧС Киргизии о ситуации с Наговициной: «Находимся в режиме ожидания, погода на пике Победы ухудшилась»

Артем Бухаев
Корреспондент

Начальник управления по работе со СМИ и населением МЧС Киргизии Адил Чаргынов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о ситуации с поиском альпинистки Натальи Наговициной.

«Поисково-спасательные работы завершены. Общались с МЧС России, наводили справки, но окончательного решения они нам не сказали, находимся в режиме ожидания. Погода на пике Победы изменилась, она ухудшилась, стало сложнее», — сказал Чаргынов «СЭ».

12 августа 47-летняя спортсменка при спуске с вершины в Киргизии получила перелом ноги и застряла на высоте около 7200 метров. Ее пытались спасти другие альпинисты, но их попытка не увенчалась успехом, один из альпинистов погиб. Позднее попытки добраться до россиянки были остановлены из-за погодных условий.

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