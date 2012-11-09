Шон Уайт заключил сделку с правосудием

Суд американского города Нэшвилл заключил сделку с двукратным олимпийским чемпионом по сноубордингу в хаф-пайпе Шоном Уайтом и снял с него обвинения в вандализме и в пребывании в состоянии опьянения в общественном месте.

Американец обвинялся в том, что в середине сентября, будучи в подпитии, он разбил телефон в отеле в Нэшвилле, а также включил пожарную сигнализацию в гостинице, в результате чего пришлось эвакуировать всех находящихся в ней людей. В результате сделки с правосудием Уайту предстоит провести 24 часа общественных работ. Также он возместил ущерб городу Нэшвилл и, по словам пресс-секретаря окружного прокурора города Сьюзан Ниланд, предъявил доказательства того, что уже прошел курс лечения от алкоголизма. Уайт должен вернуться в суд 25 января, чтобы доложить о выполнении общественных работ. Уайт завоевал золотые медали на Олимпийских играх 2006 года в Турине и 2010 года в Ванкувере. Он неизменно становится победителем зимних экстремальных игр X Games с 2002 года. 26-летний сноубордист успел заработать многомиллионное состояние благодаря собственной линии одежды и рекламным контрактам.

По материалам snowbd.ru