Жокей угробил чужую лошадь и чуть не убил конкурента

Австралийский наездник Хью Боумен отстранен на шесть недель за небрежное управление лошадью во время скачек в городе Роузхилле.

Жокей совершил неудачный маневр за 300 метров до финиша, и в результате подрезал Андрю Адкинса. Последний повалился на землю вместе со своей лошадью и получил удар от надвигающихся сзади конкурентов. Упавшее животное спасти не удалось.

А сам Адкинс был доставлен на вертолете в больницу с двумя переломами ноги, переломом плеча и переломами нескольких ребер. Жизнь спортсмена вне опасности. Боумен не считает себя виновным, однако организаторы соревнований решили наказать его максимально жестко, сообщает TNT.