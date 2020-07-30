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Жокей угробил чужую лошадь и чуть не убил конкурента

09:47
Хью Боумен. Фото racenet.com.au.
Хью Боумен. Фото racenet.com.au.

Австралийский наездник Хью Боумен отстранен на шесть недель за небрежное управление лошадью во время скачек в городе Роузхилле.

Жокей совершил неудачный маневр за 300 метров до финиша, и в результате подрезал Андрю Адкинса. Последний повалился на землю вместе со своей лошадью и получил удар от надвигающихся сзади конкурентов. Упавшее животное спасти не удалось.

А сам Адкинс был доставлен на вертолете в больницу с двумя переломами ноги, переломом плеча и переломами нескольких ребер. Жизнь спортсмена вне опасности. Боумен не считает себя виновным, однако организаторы соревнований решили наказать его максимально жестко, сообщает TNT.

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