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Всадницу из Великобритании дисквалифицировали на год из-за жестокого обращения с лошадью

Камила Абдурахманова
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Международная федерация конного спорта (FEI) отстранила на год британскую всадницу Шарлотту Дюжарден из-за жестокого обращения с лошадью, сообщает пресс-служба FEI.

Срок отстранения Дюжарден завершится 22 июля 2025 года, так как с июля на нее было наложено временное отстранение. Спортсменка также должна выплатить штраф в размере 10 тыс. швейцарских франков. Аналогичное решение приняла национальная федерация конного спорта.

В сети появилось видео, на котором всадница чрезмерно бьет хлыстом лошадь по ногам. Из-за этого Дюжарден запретили участвовать в соревнованиях по выездке на Олимпийских играх в Париже. Этот инцидент побудил FEI внести поправки в правила организации. Теперь за жестокое обращение с лошадьми наказание ужесточили.

За самые тяжелые нарушения могут дисквалифицировать всадников на срок от трех до десяти лет (раньше — от двух до пяти). За санкции «среднего уровня» теперь предусмотрено отстранение от шести месяцев до трех лет. Изменения вступят в силу с 1 января.

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